Film Ghostbusters: Frozen Empire telah meraih pendapatan ratusan miliar secara global. Namun nyatanya film tersebut masih belum mendapatkan keuntungan.

Melansir dari Variety, film Ghostbusters Frozen Empire telah mengantongi pendapatan sebesar USSD45,2 juta atau setara sekitar Rp714 miliar dari penayangan di 4.345 layar bioskop di Amerika Utara.

Dalam skala lebih luas, film ini telah menghasilkan USD16,4 juta dari 25 pasar bioskop yang membuat film Ghostbusters Frozen Empire meraih pendapatan awal global sebesar USD61 juta atau sekira Rp963 miliar.

