Jelang Lebaran, Ratusan Pekerja Migran Indonesia Mudik Lebih Awal di Bandara Juanda Surabaya

Yoyok Agusta, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 17:00 WIB
Ratusan TKI memenuhi terminal kedatangan Bandara Internasional Juanda Surabaya, Selasa (26/3). Para TKI ini sengaja pulang lebih awal untuk menghindari macet pada musim mudik. Selain itu agar mereka bisa memiliki waktu untuk mempersiapkan lebaran dengan maksimal. 
 
Diketahui kepulangan para TKI ini meningkat 30 persen sejak seminggu terakhir. Kedatangan para TKI ini didominasi PMI dari Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Jepang.
 
Kontributor: Yoyok Agusta 
Produser: Akira AW

(fru)

