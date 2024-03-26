Ratusan TKI memenuhi terminal kedatangan Bandara Internasional Juanda Surabaya, Selasa (26/3). Para TKI ini sengaja pulang lebih awal untuk menghindari macet pada musim mudik. Selain itu agar mereka bisa memiliki waktu untuk mempersiapkan lebaran dengan maksimal.

Diketahui kepulangan para TKI ini meningkat 30 persen sejak seminggu terakhir. Kedatangan para TKI ini didominasi PMI dari Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Jepang.

Kontributor: Yoyok Agusta

Produser: Akira AW

