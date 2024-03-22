...

Gempa M6,5 Kembali Guncang Tuban Jawa Timur, Terasa hingga Jakarta

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 22 Maret 2024 16:46 WIB
Gempa M6,5 Kembali Guncang Tuban, Terasa hingga Jakarta. Gempa dengan kekuatan M6,5 mengguncang Tuban, Jawa Timur, Jumat (22/3/2024), pukul 15.52 WIB.
 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa ini berada di 130 km Tuban Jawa Timur, dengan titik koordinat 5.76 Lintang Selatan dan 112.33 Bujur Timur. Getaran gempa ini terasa hingga Jakarta
 
Produser: Febry Rachadi

(rns)

