Usaha kuliner rumahan di Sidoajo, Jawa Timur, menggabungkan makanan khas Timur Tengah dengan kuliner Jepang. Adalah nasi kebuli kambing teriyaki, nasi yang diolah dengan aneka bumbu rempah khas Timur Tengah yang disajikan dengan topping daging kambing teriyaki.

Dalam sehari, nasi kebuli kambing teriyaki ini bisa terjual hingga 500 porsi. Nasi kebuli kambing teriyaki dibanderol dengan harga mulai dari Rp700 ribu hingga Rp5 juta per 50 porsi.

Host: Camar Haenda

(fru)

