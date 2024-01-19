...

Tepis Isu 15 Menteri Mundur, Wapres: Semua Masih Bekerja Dengan Baik

Saif Hajarani, Jurnalis · Jum'at 19 Januari 2024 20:30 WIB
Wapres Ma'ruf Amin membantah kabar mundurnya 15 menteri kabinet Presiden Jokowi, Wapres menyebut para menteri masih bekerja seperti biasa. Wapres menyebut rapat kabinet juga berjalan baik seperti biasanya.
 
Ma'ruf Amin mengungkap menteri yang tengah menjadi capres, cawapres, maupun tim sukses sudah menaati aturan. Sebelumnya ekonom senior Faisal Basri menyebut  15 menteri  siap mundur dari kabinet Indonesia Maju.
 
Kontributor: Saif Hajarani

(fru)

