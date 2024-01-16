Siti Atikoh bertemu dengan pelaku UMKM dan Warga di Jalan Roda, Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/1). Isti Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo ini mengapresiasi tim pemenangan daerah yang gencar mensosialisasikan visi dan misi Ganjar-Mahfud.

Siti Atikoh berharap Pasangan capres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dapat mendulang suara di Manado. Rencananya, Siti Atikoh juga akan berolahraga sembari bersilaturahmi dengan warga dan relawan Ganjar-Mahfud.

