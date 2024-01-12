...

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Bayunglencir-Tempino Mencapai 47%

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 12:00 WIB
A A A
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Bayung Lencir-Tempino (Baleno) seksi 3 terus dikebut. Hingga saat ini, progres pembangunan sudah hampir mencapai 47 persen. Untuk pekerjaan rigit beton jalan tol ini, saat ini sudah mencapai sekitar 3 km.
 
Musim hujan akhir tahun lalu dan awal tahun ini cukup menjadi kendala tim di lapangan. Diharapkan pembangunan proyek ini akan selesai pada akhir tahun 2024.
 
Reporter : Azhari Sultan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

