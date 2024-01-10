...

Aksi Kompolotan Maling di Tangerang, Banten Terekam CCTV

Aimarani, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2024 22:00 WIB
Aksi komplotan maling membobol toko aksesoris ponsel dan warung kelontong di Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (10/1/2024) dini hari terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 3 orang tersebut berhasil menggasak uang Rp3 juta dan puluhan bungkus rokok seharga Rp500 ribu. 
 
Pencurian diketahui pemilik saat dirinya membuka toko dan menemukan barang-barangnya sudah berantakan. Korban menduga para pelaku masuk ke dalam toko dengan merusak kunci gembok pintu yang ada di samping toko menggunakan linggis dan obeng.
 
Kontributor: Aimarani
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

