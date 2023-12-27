Sejumlah kabel dari gardu listrik di Tamansari, Jakarta Barat, terbakar pada Rabu (26/12/2023) malam. Warga yang panik langsung meminta pertolongan sejumlah pihak terkait.

Seorang warga berhasil naik ke atap rumah dan memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR). Petugas PLN yang datang ke lokasi langsung melakukan perbaikan terhadap kabel listrik yang menumpuk tersebut.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

