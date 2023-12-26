...

Siap Kembali Melatih, Ole Gunnar Solskjaer Bakal Gabung ke Klub yang Dibela Alex Oxlade-Chamberlain

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 17:00 WIB
Ole Gunnar Solskjaer kembali akan melatih sebuah klub sejak meninggalkan Man United pada November 2021. Juru taktik asal Norwegia itu dikabarkan segera ditunjuk menjadi pelatih Besiktas
 
Kabarnya, Solskjaer bakal menandatangani kontrak selama satu setengah tahun dengan tim asal Istanbul. Solskjaer akan menggantikan posisi Riza Calimbay yang dipecat belum lama ini.
 
Kini, klub yang diperkuat Alex Oxlade-Chamberlain berada di posisi kelima di Liga Turki, tertinggal 17 poin dari Fenerbahce dan Galatasaray
 
