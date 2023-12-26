Ole Gunnar Solskjaer kembali akan melatih sebuah klub sejak meninggalkan Man United pada November 2021. Juru taktik asal Norwegia itu dikabarkan segera ditunjuk menjadi pelatih Besiktas

Kabarnya, Solskjaer bakal menandatangani kontrak selama satu setengah tahun dengan tim asal Istanbul. Solskjaer akan menggantikan posisi Riza Calimbay yang dipecat belum lama ini.

Kini, klub yang diperkuat Alex Oxlade-Chamberlain berada di posisi kelima di Liga Turki, tertinggal 17 poin dari Fenerbahce dan Galatasaray

