Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/12).

Lukas Enembe dirawat selama menjalani proses hukum pasca penetapan tersangka korupsi oleh KPK. Lukas Enembe diketahui menderita sakit sejak beberapa tahun terakhir bahkan sebelum penangkapannya di Abepura 10 Januari lalu. Lukas Enembe juga bolak balik ke Singapura untuk menjalani perawatan kesehatan disana.

Polda Papua akan menyiapkan pengamanan maksimal saat penjemputan jenazah yang akan diterbangkan ke Papua, Rabu (27/12).

Kontributor: Edy Siswanto

