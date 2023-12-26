...

Polda Papua Beri Pengaman Maksimal Kedatangan Jenazah Lukas Enembe

Edy Siswanto, Jurnalis · Selasa 26 Desember 2023 21:30 WIB
Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/12).
 
Lukas Enembe dirawat selama menjalani proses hukum pasca penetapan tersangka korupsi oleh KPK. Lukas Enembe diketahui menderita sakit sejak beberapa tahun terakhir bahkan sebelum penangkapannya di Abepura 10 Januari lalu. Lukas Enembe juga bolak balik ke Singapura untuk menjalani perawatan kesehatan disana.
 
Polda Papua akan menyiapkan pengamanan maksimal saat penjemputan jenazah yang akan diterbangkan ke Papua, Rabu (27/12).
 
Kontributor: Edy Siswanto

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

