Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan Capai 1000 Meter

Yayan Nugroho, Jurnalis · Senin 25 Desember 2023 12:45 WIB
Gunung Semeru di Lumajang, Jatim kembali alami erupsi, Senin (25/12). Ketinggian kolom asap letusan mencapai 1000 meter dari puncak. Dalam rekaman CCTV, letusan Gunung Semeru disertai dengan awan panas 
 
Dari laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru tercatat Gunung Semeru mengalami 19 kali gempa letusan. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada 
 
Kontributor: Yayan Nugroho 
Produser: Akira AW

(fru)

