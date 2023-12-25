Gunung Semeru di Lumajang, Jatim kembali alami erupsi, Senin (25/12). Ketinggian kolom asap letusan mencapai 1000 meter dari puncak. Dalam rekaman CCTV, letusan Gunung Semeru disertai dengan awan panas
Dari laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru tercatat Gunung Semeru mengalami 19 kali gempa letusan. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk selalu waspada
Kontributor: Yayan Nugroho
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow