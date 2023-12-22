Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor 3 Mahfud MD menyinggung masalah korupsi yang masih merajalela di 3 matra alam yakni di tanah, kelautan, dan udara. Menurut Mahfud, hal inilah yang membuat kemiskinan masih ada di Indonesia. Mahfud juga memaparkan jika ekonomi Indonesia sebenarnya bisa tumbuh hingga 7% di dalam 1 tahun. Namun, Mahfud mengatakan di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Pertumbuhan itu hanya tercapai pada tahun 1989 sampai 1991 di era Orde Baru.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

