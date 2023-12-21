Sebuah angkutan kota jurusan Kebayoran Lama-Lebak Bulus terbakar di Jalan Arteri Pondok Indah, Jaksel, Rabu (21/12) malam.

Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Dalam peristiwa kebakaran ini seorang penumpang wanita dibuat panik.

Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun, kebakaran membuat lalin dari dua arah Kebayoran Lama-Pondok Indah macet parah.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Akira AW

(fru)

