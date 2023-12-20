Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba resmi ditahan KPK usai terjaring OTT, Senin (18/12). Penahanan tersebut dilakukan setelah Abdul Gani menjalani pemeriksaan intensif.

Usai menjalani pemeriksaan, Abdul Gani keluar dari sebuah ruangan di Kantor KPK. Ia digiring menuju ruang konferensi pers dengan mengenakan rompi oranye. Selain Abdul Gani, KPK juga menetapkan lima orang tersangka lainnya.

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Akira AW

