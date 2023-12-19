...

KPK Gelar OTT, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Ditangkap

Ariedwie Satrio, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 09:50 WIB
A A A
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara dan Jakarta , Senin (18/12). Salah satu pejabat yang terjerat OTT ialah Abdul Gani Kasuba, Gubernur Maluku Utara.
 
Total ada 15 orang yang diamankan di antaranya pejabat daerah hingga pihak swasta. Hingga saat ini para pihak yang telah diamankan KPK masih menjalani pemeriksaan.
 
KPK memiliki waktu 1x24 jam sebelum menentukan status hukum dari pihak yang tertangkap OTT.
 
Reporter: Arie Dwi Satrio 
Produser: Akira AW

(rns)

