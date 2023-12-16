...

Extravaganjar Talent, Bentuk Komitmen Ganjar-Mahfud Tingkatkan Kualitas Sektor Ekonomi Kreatif

Nurul Amanah, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2023 21:16 WIB
Kelompok relawan Ganjar Extravaganjar menggelar Extravaganjar (XVG) Talent yang memasuki tahap grand final pada hari ini, Sabtu (16/12/2023). Ajang ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan kategori kompetisi Solo, Grup, dan Pencipta Lagu.
 
Ketua TPN Arsjad Rasjid pun mengungkap bahwa ajang ini bukti komitmen dari Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif.
 
Reporter: Nurul Amanah
Produser: Reza Ramadhan

