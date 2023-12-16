Kelompok relawan Ganjar Extravaganjar menggelar Extravaganjar (XVG) Talent yang memasuki tahap grand final pada hari ini, Sabtu (16/12/2023). Ajang ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan kategori kompetisi Solo, Grup, dan Pencipta Lagu.

Ketua TPN Arsjad Rasjid pun mengungkap bahwa ajang ini bukti komitmen dari Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif.

Reporter: Nurul Amanah

Produser: Reza Ramadhan

