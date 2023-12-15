Jersey Lionel Messi yang dikenakan di Piala Dunia 2022 laku terjual. Enam kostum Messi tersebut terjual di situs lelang Sotheby's dengan harga fantastis 7,8 juta dolar AS atau sekitar Rp121 miliar.

Angka tersebut luar biasa tinggi, namun penjualan itu belum bisa mengalahkan jersey legenda Argentina, Diego Maradona. Kostum Maradona di Piala Dunia 1986 terjual dengan harga Rp127, 5 miliar.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News