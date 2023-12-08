Polisi melakukan penyelidikan atas dugaan perundungan terhadap NCS siswa kelas 3 SD di Sukabumi. Korban mengalami patah tulang pada tangan kanannya sehingga harus dioperasi. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial.

Polisi telah meminta keterangan dari 10 saksi. Saksi berasal dari dari pihak korban, terduga pelaku hingga pihak sekolah.

Sebelum naik ke penyidikan, dalam waktu dekat polisi akan melakukan gelar perkara dan mengkonfrontir terhadap korban dan terduga pelaku. Lantaran saat diperiksa keterangan korban dan terduga pelaku berbeda. Korban juga diduga mengalami intimidasi dari oknum guru dan kepala sekolah untuk bungkam.

Reporter : Budi Setiawan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News