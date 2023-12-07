Aston Villa tampil dominan saat menumbangkan Manchester City 1-0 di lanjutan Liga Inggris 2023/2024. The Villa membombardir gawang City sepanjang laga, melepaskan 22 tembakan dengan 7 di antaranya tepat sasaran.

Hasilnya Leon Bailey mampu memecah kebuntuan 15 menit jelang usai. Ini jadi kemenangan ke-14 beruntun skuad asuhan Unai Emery di kandang dan berhasil merebut peringkat tiga klasemen dari The Citizens.

Sementara kekalahan ini membuat City tak pernah menang di empat laga terakhir liga.

Produser: Andika Gesta

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News