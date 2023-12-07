...

Dibombardir Habis! Aston Villa Remukkan Manchester City Sampai Disalip di Klasemen

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 12:17 WIB
Aston Villa tampil dominan saat menumbangkan Manchester City 1-0 di lanjutan Liga Inggris 2023/2024. The Villa membombardir gawang City sepanjang laga, melepaskan 22 tembakan dengan 7 di antaranya tepat sasaran.
 
Hasilnya Leon Bailey mampu memecah kebuntuan 15 menit jelang usai. Ini jadi kemenangan ke-14 beruntun skuad asuhan Unai Emery di kandang dan berhasil merebut peringkat tiga klasemen dari The Citizens.
 
Sementara kekalahan ini membuat City tak pernah menang di empat laga terakhir liga. 
 
