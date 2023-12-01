Pasangan Dimas Seto dan Dhini Aminarti tetap romantis setelah 14 tahun menikah. Meskipun Dimas mengaku kerap kali diterpa badai masalah rumah tangga. Namun, banyaknya tantangan justru membuat keduanya saling mendukung.
Dimas selalu memprioritaskan istri dalam segala kondisi. Selain itu, keduanya juga rutin meluangkan waktu untuk quality time.
Produser : Dea K.Charity
Video : Thanks to Starpro
(rns)
