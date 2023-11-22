Rekaman drone menunjukkan skala kehancuran di kamp pengungsi Nuseirat akibat serangan udara intensif Israel di Jalur Gaza tengah, Selasa (21/11). Pengeboman hantam kamp Nuseirat yang padat di selatan zona tempur militer Israel Senin (20/11).

Serangan ini menewaskan puluhan orang dan mengubur beberapa lainnya di bawah reruntuhan. Serangan itu terjadi ketika serangan udara Israel terhadap Hamas di Gaza semakin intensif. Seluruh lingkungan diratakan, ribuan bangunan hancur dan 12.700 warga Palestina tewas di Gaza.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Tepi Barat, 4.000 orang lainnya hilang. Militer Israel terus menyerang yang dianggap sasaran lokasi Hamas di seluruh Gaza, termasuk di zona evakuasi selatan dan akan segera memperluas operasinya di selatan. Warga Gaza kekurangan makanan, air dan BBM untuk generator menggerakkan infrastruktur dasar.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News