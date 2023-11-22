Gempa Magnitudo 6,6 guncang Halmahera Barat, Maluku Utara. Guncangan gempa terjadi pada Rabu (22/11) ukul 09.48 WIB. BMKG mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 68 kilometer barat laut Halmahera Barat. Koordinat gempa 1.77 Lintang Utara dan 127.14 Bujur Timur. Sampai saat ini, belum diketahui data kerusakan akibat gempa

