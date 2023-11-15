Serangan udara hantam daerah di Khan Younis, Gaza Selasa (14/11), ibu dan bayinya tewas. Memasuki bulan ke-2 perang, warga yang berhasil melarikan diri dari invasi darat Israel di Gaza utara, namun mereka tetap dihantui krisis keamanan di wilayah selatan.

Lebih dari 1,5 juta orang di Gaza diperkirakan menjadi pengungsi internal, termasuk 778.000 pengungsi yang tinggal di setidaknya 154 tempat penampungan UNRWA.

Sejak dimulainya perang, ratusan truk bantuan masuk Gaza melalui penyeberangan Rafah. Namun, menurut relawan jumlah tersebut hanya setitik air ditengah lautan kebutuhan.

Nasib para pengungsi di Khan Younis memburuk ketika hujan mulai turun. Dimulainya musim dingin, pengungsi tinggal di tenda-tenda tanpa kebutuhan dasar untuk hidup.

(fru)

