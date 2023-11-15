...

Ibu dan Bayinya Tewas Akibat Serangan Udara Israel di Khan Younis Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 15 November 2023 18:30 WIB
A A A
Serangan udara hantam daerah di Khan Younis, Gaza Selasa (14/11), ibu dan bayinya tewas. Memasuki bulan ke-2 perang, warga yang berhasil melarikan diri dari invasi darat Israel di Gaza utara, namun mereka tetap dihantui krisis  keamanan di wilayah selatan.
 
Lebih dari 1,5 juta orang di Gaza diperkirakan menjadi pengungsi internal, termasuk 778.000 pengungsi yang tinggal di setidaknya 154 tempat penampungan UNRWA.
 
Sejak dimulainya perang, ratusan truk bantuan masuk Gaza melalui penyeberangan Rafah. Namun, menurut relawan jumlah tersebut hanya setitik air ditengah lautan kebutuhan.
 
Nasib para pengungsi di Khan Younis memburuk ketika hujan mulai turun. Dimulainya musim dingin, pengungsi tinggal di tenda-tenda tanpa kebutuhan dasar untuk hidup.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini