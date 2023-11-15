Mahasiswa inisial MH (22) ditangkap jadi joki tes CPNS Kemenkumham, Rabu (15/11). Tes diadakan kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar, Sulsel. Pelaku menjadi joki untuk peserta tes CPNS Kemenkumham inisial S

Awalnya panitia curiga karena foto dan postur tubuh berbeda dengan peserta. MH lolos saat pemeriksaan scan wajah hingga diizinkan masuk ruangan. Pelaku bahkan mendapat skor 416 tertinggi dibanding peserta tes lainnya

Kontributor: Leo Muhammad Nur

Produser: B.Lilia Nova

(rns)

