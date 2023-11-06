Ular sanca sepanjang 3 meter di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dievakuasi petugas damkar. Keberadaan ular tersebut dinilai meresahkan karena kerap memangsa ternak milik warga.

Ular tersebut sempat menyerang petugas saat hendak diambil dari kandang ayam. Usai dievakuasi, ular akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepasliarkan.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

