Pemadam Kebakaran Evakuasi Ular Sanca Sepanjang 3 Meter di Tanjung Priok

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 06 November 2023 13:10 WIB
Ular sanca sepanjang 3 meter di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dievakuasi petugas damkar. Keberadaan ular tersebut dinilai meresahkan karena kerap memangsa ternak milik warga.
 
Ular tersebut sempat menyerang petugas saat hendak diambil dari kandang ayam. Usai dievakuasi, ular akan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepasliarkan.
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

