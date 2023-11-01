Pengunjuk rasa di Amman, Yordania mendesak pemerintah membatalkan perjanjian damai dengan Israel, menutup kedubes Israel dan mengusir duta besarnya di tengah perang Israel-Hamas.

Warga berunjuk rasa di dekat kedutaan Israel namun dicegah oleh pasukan keamanan. Massa meneriakkan slogan pro-Palestina dan anti-Israel, serta pidato jubir Hamas Abu Obeida.

Korban tewas warga Palestina mencapai 8.525 orang, menurut Kemenkes Hamas di Gaza. Di Tepi Barat yang diduduki, 122 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel.



