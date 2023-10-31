Persatuan Purnawirawan (PP) Polri sepakat mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja Pusat, Selasa (31/10/2023).

PP Polri memiliki ratusan pengurus cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nantinya para purnawirawan ini akan bekerja semaksimal mungkin turun langsung menemui masyarakat untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

(fru)

