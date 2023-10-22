Pasangan Bacapres dan Bacawapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo - Mahfud MD selesai menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).
Setelah itu, keduanya menyambangi Media Center TPN di Gondangdia, Minggu (22/10/2023). Kedua terlihat duduk di tempat yang telah disediakan untuk menyantap hidangan makanan pecel pincuk serta meminum jamu tradisional.
Dalam kesempatan itu, Ganjar bercerita tentang pemeriksaan kesehatan yang dijalaninya.
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Reza Ramadhan
