Pasangan Bacapres dan Bacawapres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo - Mahfud MD selesai menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).

Setelah itu, keduanya menyambangi Media Center TPN di Gondangdia, Minggu (22/10/2023). Kedua terlihat duduk di tempat yang telah disediakan untuk menyantap hidangan makanan pecel pincuk serta meminum jamu tradisional.

Dalam kesempatan itu, Ganjar bercerita tentang pemeriksaan kesehatan yang dijalaninya.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

