Bertemu Presiden Sri Lanka, Jokowi Berharap Cabut Larangan Impor Minyak Sawit Indonesia

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2023 08:21 WIB
Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, di China World Hotel, Beijing, Selasa (17/10/2023). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Wickremesinghe membahas peningkatan kerja sama kedua negara.
 
Di bidang ekonomi, Presiden Jokowi menyambut baik keinginan Sri Lanka untuk membentuk perjanjian perdagangan preferensi atau preferential trade agreement dengan Indonesia. 
 
Berdasarkan data, volume perdagangan Indonesia-Sri Lanka turun 27,5 persen pada tahun 2022, sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.
 
Selain itu, Jokowi juga berharap dukungan Sri Lanka untuk mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit.
 
Jokowi mengatakan bahwa minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

