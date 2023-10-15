Mandalika, Lombok Tengah, NTB - Para Pembalap MotoGP berparade mengelilingi sirkuit Mandalika sebelum mengaspal pada balapan puncak, Minggu (15/10/2023).

Setelah berkeliling 22 pembalap dari 11 tim berhenti di area Hero Walk untuk menemui para fans yang telah menanti. Para pembalap disambut teriakan penonton sesampainya di Hero Walk. Marc Marquez jadi salah satu yang paling menarik perhatian penggemar.

Cuaca panas tak menyurutkan animo penonton yang ingin bertemu langsung dengan idolanya berfoto bersama dan meminta tanda tangan.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

