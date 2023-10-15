...

Marc Marquez Paling Diburu Penggemar MotoGP yang Berebut Tanda Tangan di Hero Walk

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 15 Oktober 2023 13:15 WIB
Mandalika, Lombok Tengah, NTB - Para Pembalap MotoGP berparade mengelilingi sirkuit Mandalika sebelum mengaspal pada balapan puncak, Minggu (15/10/2023).
 
Setelah berkeliling 22 pembalap dari 11 tim berhenti di area Hero Walk untuk menemui para fans yang telah menanti. Para pembalap disambut teriakan penonton sesampainya di Hero Walk. Marc Marquez jadi salah satu yang paling menarik perhatian penggemar.
 
Cuaca panas tak menyurutkan animo penonton yang ingin bertemu langsung dengan idolanya berfoto bersama dan meminta tanda tangan.
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Berita Terkait

