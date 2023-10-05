Mensesneg Pratikno mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi besok Jumat (6/10).

SYL sendiri baru tiba di Tanah Air pada Rabu (4/10) malam dan pagi hari hingga siang melakukan serangkaian agenda termasuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Terkait waktu pertemuan, Pratikno belum bisa memastikan karena akan mengecek jadwal kegiatan Presiden Jokowi terlebih dahulu.

Reporter: Raka Dwi Novianto

