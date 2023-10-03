Beginilah keriuhan warga saat sepasang muda mudi diamankan petugas. Keduanya diamankan usai ketahuan mencuri di salah satu minimarket di Bogor.

Warga yang geram sempat menyerang kedua pelaku dan berhasil dicegat oleh petugas. Aksi kedua pelaku diketahui saat petugas minimarket sering kehilangan barang.

Bermodal CCTV, kedua pelaku akhirnya bisa ditandai pada saat hendak beraksi.

Kontributor: Cahyat Supriatna

Produser: Akira Aulia W

(fru)

