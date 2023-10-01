Tangerang, Banten - Timnas Indonesia U-24 tiba di tanah air usai tampil pada Asian Games 2023 Hangzhou China.Raut kecewa dan sedih tampak menghinggapi wajah para pemain setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (1/10/2023). Tanpa kalungan medali, skuad Garuda Muda disambut perwakilan Kemenpora dan NOC.

Timnas Indonesia U-24 tersingkir di 16 besar setelah dikalahkan Uzbekistan 2-0 lewat babak perpanjangan waktu. Hugo Samir yang mewakili pemain meminta maaf pada masyarakat Indonesia,

terutama atas insiden kartu merah di akhir laga.

Sementara pelatih Indra Sjafri menyebut kegagalan lolos delapan besar karena persiapan kurang maksimal dan sebagian klub tidak melepas pemain di luar agenda FIFA.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

