Tiba di Tanah Air, Timnas Indonesia U-24 Sampaikan Permintaan Maaf

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 01 Oktober 2023 12:30 WIB
Tangerang, Banten - Timnas Indonesia U-24 tiba di tanah air usai tampil pada Asian Games 2023 Hangzhou China.Raut kecewa dan sedih tampak menghinggapi wajah para pemain setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (1/10/2023). Tanpa kalungan medali, skuad Garuda Muda disambut perwakilan Kemenpora dan NOC.
 
Timnas Indonesia U-24 tersingkir di 16 besar setelah dikalahkan Uzbekistan 2-0 lewat babak perpanjangan waktu. Hugo Samir yang mewakili pemain meminta maaf pada masyarakat Indonesia,
terutama atas insiden kartu merah di akhir laga.
 
Sementara pelatih Indra Sjafri menyebut kegagalan lolos delapan besar karena persiapan kurang maksimal dan sebagian klub tidak melepas pemain di luar agenda FIFA.
 
 
Kontributor: Hasnugara
Produser: Andika Gesta
