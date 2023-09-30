Kawanan monyet ekor panjang ini membuat warga Kecamatan Medan Marelan, Medan resah. Monyet liar jenis ekor panjang ini masuk ke permukiman warga.

Mereka mengais sampah dan merusak tanaman warga untuk mencari makanan. Warga khawatir keberadaan monyet ekor panjang ini dapat mencelakai warga terutama anak-anak yang masih balita.

Warga menduga kawanan monyet ini masuk ke permukiman penduduk lantaran habisnya makanan dan rusaknya habitat tempat tinggal mereka di hutan mangrove. Warga berharap pemerintah dan Petugas BKSDA dapat menangkap monyet-monyet liar ini.

