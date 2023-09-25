Tim voli pantai putra Indonesia Mohammad Ashfiya/Bintang Akbar harus mengakui keunggulan tim Iran di perempat final Asian Games 2023 dengan rubber game (21-14, 15-21, 12-15).

Ashfiya/Bintang sempat unggul di set pertama, namun gagal menjaga penampilan di dua set berikutnya. Abbas Pourasgari/Alireza Aghajanighasab tampil solid di dua set terakhir.

Kekalahan ini membuat tim Indonesia gagal pulang membawa medali setelah tak ada satu wakil yang lolos ke semifinal.

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News