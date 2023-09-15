...

Kemarau Panjang, Mata Air di Desa Ibru Muarojambi Tidak Pernah Kering

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 14:03 WIB
A A A
Desa Ibru, Mestong, Muarojambi, Jambi, punya mata air yang tak pernah kering. Walaupun kemarau melanda banyak wilayah, mata air di lokasi tetap mengalir.
 
Untuk menuju mata air warga harus melewati tebing, hutan dan perbukitan. Saat ini, Jumat (15/9) warga mengonsumsi air yang dialirkan ke rumah.
 
Warga bersyukur mereka memiliki sumber mata air yang tak pernah kering. Warga diimbau untuk tidak menebang pohon agar mata air terjaga.
 
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

