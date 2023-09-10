Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah menggelar prosesi mitoni, berlangsung di Hotel Sheraton, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023). Proses mitoni 7 bulanan kehamilan Aurel Hermansyah digelar secara tertutup.

Nampak kehadiran kedua belah keluarga besar, baik keluarga Asix dan keluarga Krisdayanti Raul Remos. Bahkan Anang dan Ashanty kompak mengenakan pakaian adat Jawa berwarna ungu.

(mhd)

