Chelsea susah payah kalahkan klub kasta keempat AFC Wimbledon 2-1 untuk menggenggam tiket babak ketiga Piala Liga Inggris.
Enzo Fernandez jadi penyelamat lewat gol perdananya untuk The Blues (72). Masuk menit ke-65, Enzo sukses memanfaatkan blunder lawan jadi gol kemenangan.
Wimbledon unggul lebih dulu menit 19, sebelum Noni Madueke samakan keadaan lewat titik putih (45+1).
Chelsea terpaksa berlaga dari putaran kedua turnamen karena finis di luar 10 besar musim lalu.
Produser: Andika Gesta
(rns)
