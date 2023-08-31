...

Nyaris Masuk Kotak, Enzo Fernandez Bawa Chelsea Lolos Babak Ketiga Piala Liga Inggris

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 15:15 WIB
Chelsea susah payah kalahkan klub kasta keempat AFC Wimbledon 2-1 untuk menggenggam tiket babak ketiga Piala Liga Inggris.
 
Enzo Fernandez jadi penyelamat lewat gol perdananya untuk The Blues (72). Masuk menit ke-65, Enzo sukses memanfaatkan blunder lawan jadi gol kemenangan.
 
Wimbledon unggul lebih dulu menit 19, sebelum Noni Madueke samakan keadaan lewat titik putih (45+1).
 
Chelsea terpaksa berlaga dari putaran kedua turnamen karena finis di luar 10 besar musim lalu.
 
Produser: Andika Gesta

