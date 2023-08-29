Fakta baru kematian Imam Masykur (25) warga Bireuen, Aceh terungkap, Selasa (29/8). Imam Masykur juga pernah diculik dan dibebaskan dengan tebusan Rp15 juta. Penculikan kedua, pelaku meminta tebusan Rp50 juta dan viral di medsos.

Imam Masykur adalah penjual kosmetika dan obat-obatan di Jakarta. Jenazah korban ditemukan di Sungai Cibobo, Karawang, Jabar (18/8).

Keluarga menduga Imam Masykur diculik dan dianiaya tiga anggota TNI. Video penganiayaan hingga permintaan uang tebusan viral di medsos

Satu pelaku anggota Paspampres bernama Praka Riswandi Manik. Dua lainnya dari Direktorat Topografi dan Satuan Kodam Iskandar Muda.

Motif pembunuhan pemuda Aceh itu untuk mendapatkan uang tebusan. Setelah penyelidikan, Pomdam Jaya menahan tiga orang anggota TNI.

Penahanan dibenarkan Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada.

