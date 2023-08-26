Robert Herry Son (22) pemasang bendera merah putih ke leher anjing mendatangi pengacara kondang, Hotman Paris di Jakarta pada Sabtu (26/8/2023) pagi. Ia didampingi Ketua Animal Defenders Indonesia Doni Herdaru Tona.

Hotman menuturkan, kedatangan Robert bukan untuk mengambil langkah hukum. Namun, untuk mendeklarasikan kemenangan hukum di Indonesia.

Kemenangan ini karena sang pelapor telah mencabut laporannya dari pihak Kepolisian. Serta, resmi mengambil langkah damai atau restorative justice (RJ).

Reporter: Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

