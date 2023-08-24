Ashanty kejar gelar S3 dengan mengambil jurusan Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga, Surabaya. Ditengah kesibukannya sebagai public figure, Ashanty tetap ingin mengejar cita-citanya menjadi dosen.

Bahkan ia mentargetkan dapat untuk bisa menyelesaikan pendidikan S3 dalm waktu kurang dari tiga tahun. Disisi lain, Anang mendukung keputusan sang istri dan rela LDR jika Ashanty harus ke Surabaya.

(mhd)

