Pernikahan Tarra Budiman dan Gya Sadiqah telah memasuki usia enam tahun. Bapak dua anak ini menceritakan perjalanan rumah tangganya yang diwarnai perselisihan ringan.

Bagi Tarra perselisihan itu justru menjadi evaluasi bagi keduanya ketika dalam tahap penyesuaian satu sama lain. Tarra pun tak enggan berbagi tugas rumah dan mengurus persiapan sekolah sang anak.

Aksi Tarra tersebut sebagai cara dirinya membantu sang istri.

