Laga PSIS vs Persib Bandung di Stadion Jatidiri Semarang diwarnai kericuhan antar suporter.

Kericuhan pertama terjadi selepas gol pertama Maung Bandung,

suporter tim tamu di tribun timur ribut dengan suporter tuan rumah yang ada di atasnya. Kedua suporter saling lempar botol dan serbuk tepung.

Setelah sempat berhasil diredam, keributan kembali terjadi selepas laga usai. Bentrokan terjadi di tribun barat dan mengakibatkan sejumlah suporter luka-luka.

Pertandingan pekan kesembilan Liga 1 2023-2024 tersebut berakhir untuk kemenangan Persib 2-1.

