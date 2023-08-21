...

Bertabur Bintang NBA, Tim Basket Kanada Jadi yang Pertama Tiba di Jakarta

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 15:44 WIB
A A A
JAKARTA - Kanada menjadi tim pertama yang datang ke Jakarta menjelang FIBA World Cup 2023.
 
Skuad asuhan pelatih Jordi Fernandez ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin (21/8/2023) dini hari WIB. 
 
Dari rombongan tim yang datang ke Indonesia, terdapat 7 pemain yang tampil di NBA. Namun tak ada nama bintang Denver Nuggets, Jamal Murray.
 
Sebelum ke tanah air, Kanada sempat melakoni laga ujicoba menghadapi Republik Dominika di Granada, Spanyol.
 
Daftar Skuad Kanada untuk FIBA World Cup 2023
Kyle Alexander (Forward/Valencia-Spanyol)
Nickel Alexander Walker (Guard/Utah Jazz-AS)
RJ Barrett (Guard/New York Knicks-AS)
Trae Bell Haynes (Guard/Budućnost VOLI-Montenegro)
Dillon Brooks (Forward/Memphis Grizzlies-AS)
Luguentz Dort (Point guard/Oklahoma City Thunder-AS)
Zach Edey (Center/Purdue-AS)
Melvin Ejim (Small forward/Cedevita Olimpija-Slovenia)
Shai Gilgeous Alexander (Guard/Oklahoma City Thunder-AS)
Kelly Olynyk (Center/Detroit Pistons-AS)
Dwight Powell (Power forward/Dallas Maverick-AS)
Phil Scrubb (Shooting guard/Obradoiro CAB-Spanyol)
Thomas Scrubb (Small forward/Obradoiro CAB-Spanyol)
Kenny Chery (Point guard/ Petkim Spor-Turki)
 
-------
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini