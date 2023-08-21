JAKARTA - Kanada menjadi tim pertama yang datang ke Jakarta menjelang FIBA World Cup 2023.
Skuad asuhan pelatih Jordi Fernandez ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin (21/8/2023) dini hari WIB.
Dari rombongan tim yang datang ke Indonesia, terdapat 7 pemain yang tampil di NBA. Namun tak ada nama bintang Denver Nuggets, Jamal Murray.
Sebelum ke tanah air, Kanada sempat melakoni laga ujicoba menghadapi Republik Dominika di Granada, Spanyol.
Daftar Skuad Kanada untuk FIBA World Cup 2023
Kyle Alexander (Forward/Valencia-Spanyol)
Nickel Alexander Walker (Guard/Utah Jazz-AS)
RJ Barrett (Guard/New York Knicks-AS)
Trae Bell Haynes (Guard/Budućnost VOLI-Montenegro)
Dillon Brooks (Forward/Memphis Grizzlies-AS)
Luguentz Dort (Point guard/Oklahoma City Thunder-AS)
Zach Edey (Center/Purdue-AS)
Melvin Ejim (Small forward/Cedevita Olimpija-Slovenia)
Shai Gilgeous Alexander (Guard/Oklahoma City Thunder-AS)
Kelly Olynyk (Center/Detroit Pistons-AS)
Dwight Powell (Power forward/Dallas Maverick-AS)
Phil Scrubb (Shooting guard/Obradoiro CAB-Spanyol)
Thomas Scrubb (Small forward/Obradoiro CAB-Spanyol)
Kenny Chery (Point guard/ Petkim Spor-Turki)
-------
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow