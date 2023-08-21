Seorang WNA asal Turki yang melamar gadis asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pria yang bernama Atakan Mumcular ini melamar Andi Ruhul Annisa setelah keduanya berkenalan melalui media sosial sejak 4 bulan lalu.

Keseriusan sang pria membuatnya datang ke Indonesia untuk melamar gadis pujaan hatinya. Hal ini didukung pemerintah setempat yang membenarkan adanya proses lamaran beda negara di wilayahnya. Usai melakukan lamaran, keduanya dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan.

(fru)

