Api dari Tungku Menyambar Kayu, Rumah Milik Warga di Tuban Hangus Terbakar

Pipiet Wibawanto, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 22:44 WIB
Sebuah rumah milik Kaswati, warga Desa Sukosari, Kab. Tuban, ludes terbakar, Sabtu (19/8). Kebakaran terjadi akibat api tungku yang ada di dapur menyambar kayu kering di dekatnya. Api langsung menjalar hingga menghanguskan seluruh isi rumah 
 
Kerugian ditaksir mencapai dua ratus juta rupiah. Enam unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tuban dan Pertamina, diterjunkan ke lokasi. Dibantu warga, petugas berhasil memadamkan kobaran api setelah dua jam kemudian

(fru)

