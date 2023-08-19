Sebuah rumah milik Kaswati, warga Desa Sukosari, Kab. Tuban, ludes terbakar, Sabtu (19/8). Kebakaran terjadi akibat api tungku yang ada di dapur menyambar kayu kering di dekatnya. Api langsung menjalar hingga menghanguskan seluruh isi rumah

Kerugian ditaksir mencapai dua ratus juta rupiah. Enam unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tuban dan Pertamina, diterjunkan ke lokasi. Dibantu warga, petugas berhasil memadamkan kobaran api setelah dua jam kemudian