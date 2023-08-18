Inilah rumah mewah yang di Perumahan Taman Kota, Kota Bekasi, Jawa Barat yang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (18/8) sore tadi. Saat ini kondisi rumah mewah tersebut terlihat sunyi dan tidak ada bentuk-bentuk pengamanan apapun di lokasi.

Rumah mewah tiga lantai itu pun terlihat tidak ada lampu yang menyala, namun dibantu oleh lampu jalan menyala jingga temaram. Diketahui, sekitar pukul 16.44 WIB, anggota KPK selesai melakukan penggeledahan dan langsung meninggalkan lokasi.

Penggeledahan ini diduga terkait pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di waktu yang sama.

Reporter: Farhan Shatry

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News