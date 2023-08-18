BNPB melaporkan jalan nasional yang menghubungkan wilayah Painan ke Kota Padang masih lumpuh akibat longsor hingga hari ini, Jumat (18/8/2023). Hal ini akibat hujan lebat yang melanda di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Hingga esok hari (19/8/2023), peringatan dini cuaca di wilayah Sumatra Barat masih berpeluang hujan lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang.

