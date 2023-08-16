Bangunan pura keluarga di Desa Lebih Duur Kaja, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar pada Rabu (16/8) siang. Diduga, penyebabnya adalah percikan api dupa persembahyangan yang mengenai bagian ijuk dari bangunan pura

Mengetahui hal itu, warga langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran (damkar) setempat. Dua unit mobil damkar dan petugas dikerahkan untuk memadamkan api. Dibantu warga dan polisi, proses pemadaman berlangsung hingga satu jam

Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp30 juta

Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: Dinda Elita

(rns)

