Diduga Akibat Api Dupa Persembahyangan, Bangunan Pura di Gianyar Bali Terbakar

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 15:34 WIB
Bangunan pura keluarga di Desa Lebih Duur Kaja, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar pada Rabu (16/8) siang. Diduga, penyebabnya adalah percikan api dupa persembahyangan yang mengenai bagian ijuk dari bangunan pura  
 
Mengetahui hal itu, warga langsung melapor ke petugas pemadam kebakaran (damkar) setempat. Dua unit mobil damkar dan petugas dikerahkan untuk memadamkan api. Dibantu warga dan polisi, proses pemadaman berlangsung hingga satu jam  
 
Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp30 juta
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Dinda Elita

(rns)

